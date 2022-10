Pensa di passare sotto la sbarra in sella alla sua bicicletta e invece il ciclista si schianta su questa e stramazza a terra

ANCONA - Incredibile quanto successo questa mattina (domenica 23 ottobre) con un ciclista che in zona Porto poco distante dalla Banca d'Italia in sella alla sua bicicletta a velocità sostenuta sicuro di passare sotto la sbarra si è invece schiantato su questa lasciando senza parole le persone che hanno assistito all'incidente. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che è subito arrivata sul posto portando l'uomo di 76 all'ospedale di Torrete con un codice di media gravità.