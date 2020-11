Zuffa al parco, spintoni e poi anche colpi al volto tra un volontario e un giovane nigeriano

ANCONA - Parchi ancora teatro di risse. Una zuffa si è accesa oggi pochi minuti prima di mezzogiorno, all'interno del parco di via Mamiani. Animi piuttosto accesi tra un volontario del decoro urbano e un giovane di 26 anni di nazionalità nigeriano che era in zona per consumare un pasto. Dinamica dei fatti ancora da mettere a fuoco ma tra i due sembrano sia volate parole ed espressioni piuttosto accese poi si sarebbe passati alle mani con spintoni e colpi al volto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma con il giovane nigeriano che ha richiesto le cure del 118 e con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha portato all'ospedale di Torrette.

