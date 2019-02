Due buttafuori si picchiano nel piazzale della discoteca: un bodyguard all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Di solito magari per un bicchiere di troppo si azzuffano gli avventori, il più delle volte quelli più scalmanati che non si divertono se non provocano un po’ di caos. E invece sabato notte nei pressi del Sui di Marina Dorica sono venuti alle mani due addetti alla sicurezza, proprio quelli che dovrebbero evitare disordini. A richiedere l’intervento del 118, qualche minuto dopo le 4, alcuni passanti che hanno scorto notato la sagoma di un uomo in difficoltà proprio nel piazzale antistante il locale da ballo. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta giunti a Marina Dorica i militi hanno medicato un uomo di circa 40 anni che è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Gli accertamenti clinici sono stati rassicuranti: le condizioni di salute del bodyguard non destano particolari preoccupazioni anche se dovrà osservare un periodo di riposo. Al personale sanitario ha raccontato di essere venuto alle mani con un collega, ma per motivi non meglio precisati.