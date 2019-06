Zuffa tra cani, i due padroni si prendono a pugni e spunta anche un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La zuffa per i cani ha rischiato di finire nel sangue quando uno dei due litiganti, 75 anni, ha estratto un coltello e l’ha puntato in faccia al rivale, un 23enne anconetano. «Adesso vediamo se hai il coraggio di dirmi qualcosa», l’avrebbe minacciato con tono di sfida. Il giovane, nel tentativo di difendere la fidanzata e disarmare l’uomo, gli si è gettato addosso: nella colluttazione, con una gomitata l’ha messo k.o., mandandolo all’ospedale con uno zigomo rotto. L’arrivo della polizia ha scongiurato il peggio. Si è conclusa con una doppia denuncia la lite furibonda scoppiata sabato nell’area verde di via Cambi. Secondo la ricostruzione delle Volanti, il cane del 75enne, un pastore tedesco, girava libero nel parco e avrebbe aggredito il meticcio portato a spasso al guinzaglio da una coppia di giovani. Ben presto non solo i due animali, ma anche i loro padroni si sono azzuffati.