Zona rossa, Epifania in clausura: domani resteranno chiusi i parcheggi coperti

ANCONA - Doveva essere un’Epifania di grandi acquisti, un assaggio dei saldi e anche un’occasione di rilancio per i negozianti, non solo del centro, colpiti duramente dalla crisi del commercio scaturito dal Covid. E invece sarà una Befana in clausura, da zona rossa in tutta Italia. La serrata ha costretto il Comune a rivedere i propri piani.

Ieri la società partecipata M&P, prendendo atto delle limitazioni anti-contagio adottate in tutto il Paese, ha annunciato che domani i parcheggi Umberto I, Traiano, Cialdini e Archi rimarranno chiusi. D’altronde, circolare è impossibile, se non per motivi di lavoro, salute e necessità. La decisione annulla il provvedimento adottato a fine novembre dalla Giunta che aveva deciso di rendere liberi e gratuiti i quattro parcheggi coperti gestiti dal Comune in occasione dell’8 dicembre, delle due successive domeniche e anche nel giorno dell’Epifania, proprio per favorire l’afflusso di persone in centro e dare una boccata d’ossigeno ai commercianti. Seguendo la stessa filosofia, il Comune aveva anche scelto di rendere gratuiti i parcheggi blu in occasione del weekend del Black Friday e nei sabati di dicembre, almeno fino a quando le misure restrittive l’hanno permesso. Il sostegno era stato accolto favorevolmente dai negozianti, ma avevano suscitato perplessità e proteste le foto di corso Garibaldi e dell’isola pedonale gonfi di gente in piena emergenza pandemica.

