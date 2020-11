Con la zona gialla saltano le tappe anconetane della mostra sull’arte salvata dal terremoto

ANCONA - Le tre tappe anconetane della mostra fotografica dedicata all’arte salvata dalla macerie del terremoto saltano causa Covid. Il nuovo dpcm, con la chiusura di mostre e musei, fa scattare il rinvio delle date di Fabriano, prevista per domani, Jesi e Ancona. A data da destinarsi, secondo le disposizioni previste da Governo e Regione Marche rispetto all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Lo rendono noto Conerobus e Contram, le aziende del trasporto pubblico delle province di Ancona e di Macerata, che in collaborazione con il Nucleo per la Tutela dei Beni Culturali dei Carabinieri hanno organizzato la mostra. “Scherza coi fanti ma lascia stare i santi”, questo il titolo dell’iniziativa, aveva fatto il suo esordio la scorsa settimana a Camerino con le fotografie che Luca Maria Cristini, nei giorni del sisma responsabile dei beni culturali dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, aveva scattato nel momento del ritrovamento di oggetti d’arte in chiese crollate ed edifici danneggiati dalle scosse.

