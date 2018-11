A zig zag e contromano sul corso: multa e patente sospesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un anconetano di 23 anni, è stato fermato dagli agenti alle due e mezzo di notte: guidava a zig zag la sua auto, contromano in corso Stamira, trasportando due amici e quando i poliziotti si sono avvicinati per un controllo hanno subito avvertito l’odore di alcol. Che il ragazzo fosse sbronzo, si capiva anche dal suo stato euforico e l’alcol test non ha lasciato dubbi, rilevando un tasso di alcol nel sangue di 1,32 grammi per litro, quasi il triplo del massimo consentito. L’euforia gli è presto passata, non appena ha scoperto dagli agenti della Volante che sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente e multato per guida pericolosa e contro senso.