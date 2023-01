ANCONA - È tornato a colpire l’hater degli animali. E, per giunta, di nuovo nella zona già infestata in passato dai bocconi avvelenati. Ieri mattina, il proprietario di un Labrador ha rinvenuto nelle aiuole di via Brecce Bianche, a pochi passi dall’incrocio con via Crocioni, alcuni wurstel ripieni di viti. Fortunatamente, il cane - pur avendo annusato il boccone - non l’ha addentato.

Quello delle esche killer è un copione che si ripete nel tempo. Nei mesi scorsi, segnalazioni di wurstel o pezzi di carne con all’interno viti o chiodi erano state fatte per dei rinvenimenti nelle aiuole di piazza Cavour, lato Palazzo delle Marche, e lungo il viale della Vittoria. In entrambi i casi erano stati avvisati gli agenti della polizia locale, che poi nei luoghi dei rinvenimenti avevano provveduto ad affiggere dei cartelli per far prestare la dovuta attenzione ai proprietari dei cani.



Per quanto riguarda la zona di Brecce Bianche, nel febbraio 2021 la polizia locale era riuscita, dopo lunghe indagini, a denunciare un pensionato per il posizionamento di alcune esche-killer in via Crocioni e nelle zone limitrofe. Per l’anziano si trattava della seconda denuncia rimediata sempre per lo stesso motivo. La prima era scattata nel marzo del 2021. I bocconi di ieri sono stati trovati proprio a poca distanza dalla zona dove due anni fa aveva colpito l’anziano.