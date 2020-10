Un weekend sulle onde del gusto: Mole, sfumature di blu a Tipicità

ANCONA - Ad Ancona fine settimana tra gusto, mare e storia. Alla Mole tiene banco la nuova “Tipicità in Blu” con spazio ai sapori adriatici, ma anche all’intrattenimento divertente ed educativo. La manifestazione ha tante ambasciate del gusto nei locali della città, che per l’occasione offrono stuzzicanti menù ed aperitivi in blu! Inoltre oggi e domani (ore 10.30) partono le minicrociere dal Mandracchio con rotta verso la baia di Portonovo.



Polpi, seppioline e spigole, selezionati da Skalo, saranno gli assoluti protagonisti dello “Chic nic in blu”, ossia le degustazioni in massima sicurezza ed in versione street food-gourmet proposte dall’Accademia di Tipicità con MicaMole e Marchigianamente, quest’ultima protagonista anche di un invitante banco d’assaggio dei vini del Conero. Affidata all’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana la degustazione del prelibato piatto tipico della città dorica, mentre saranno i produttori selezionati da Coop Alleanza 3.0 ad offrire gli assaggi “di terra”. Da non perdere anche gli approfondimenti “Blue Way” Iore 17), incontri dal ritmo televisivo, condotti dal frizzante Marco Ardemagni da Rai Caterpillar.

Oggi alle 16 sarà protagonista la ricerca “in blue” dell’Università Politecnica delle Marche e, a seguire, il “next normal” raccontato da Marco Moreschi, direttore generale di Banco Marchigiano, ma anche le “intelligenze predittive” spiegate da Gino Zampieri, presidente di A.C. & E. Alle 19 appuntamento “in cucina” dedicato alla sana e gustosa cucina marinara, con Luca Facchini per l’Accademia di Tipicità, Michele Casali per Eli Plan ed Alessandra Roncarati per “Scienze Gastronomiche” di Unicam. Domenica (dalle 17) è la volta de “Le meraviglie del corallo”, con Confcommercio, mentre all’Auditorium della Mole (ore 17) va in scena “Magicamente Plastica”, divertente spettacolo per grandi e piccini dedicato ai segreti del riciclo ed alle mille trasformazioni della plastica. Tutte le informazioni e le modalità di accesso, fisiche e digitali su www.tipicita.it.



Il weekend propone poi le aperture straordinarie del Museo Archeologico dve oggi è in programma “Dal digitale al reale”, un percorso di archeologia virtuale con apertura straordinaria dalle 14 fino alle 23.30 e visite guidate su prenotazione alle ore 20, 21 e 22. Domani invece il Museo resterà aperto dalle 10 alle 19. In Pinacoteca è invece allestita la mostra documentativa “La genesi della Mater Amabilis di Valeriano Trubbiani” a cura di Nicola Farina, Francesco Maria Orsolini e Andrea Sòcrati.

E se l’odierna visita guidata di Ancona romana (bottega romane di via Zappata e la necropoli di Villarey) hanno fatti registrare un boom di adesioni, domani si può far rotta sulla Selva di Gallignano dove è in programma (ore 15 e 17) l’iniziativa “La domenica alla Selva” performance di teatro selvatico con l’associazione “I Trucioli”. L’iniziativa propone una sgambata a contatto dell’ambiente naturale per rivedere il rapporto individuale con il mondo attraverso le provocazioni del teatro selvatico. Ingresso di 3 euro, prenotazione obbligatoria al numero 34689408150 e info@teatrotrucioli.it. In piazza Roma invece, dalle 9 alle 19, si svolge la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile denominata #iononrischio con i volontari del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, Vab Marche, Agesci Marche e Croce Gialla di Falconara che incontreranno i cittadini.

