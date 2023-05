ANCONA - «I leader di Governo ed il centrodestra unito saranno accanto al candidato sindaco di Ancona Daniele Silvetti, nell’ appuntamento pubblico che si svolgerà lunedì (oggi, ndr) alle 17,30 a Piazza Roma. All’evento saranno presenti il premier Meloni e i vicepresidenti Tajani e Salvini, insieme al Senatore De Poli, presidente nazionale UDC e i vertici regionali e provinciali del centrodestra, tutti a sostegno del candidato Sindaco».

Così, in una nota congiunta, i commissari regionali Francesco Battistoni (FI), Elena Leonardi (FdI) e Mauro Lucentini (Lega) che aggiungono: «Silvetti è la vera espressione del territorio e lo dimostrano le sue azioni concrete a vantaggio della comunità, che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento che porterà Ancona ad uscire presto dal baratro di anni di arretramento». Infine: «Il centrodestra si mostra ancora una volta unito e coeso nel nome di Silvetti che rappresenta l’unica e vera alternativa, forte e credibile, per il rilancio della città e per questo avrà accanto i nostri leader di Governo».