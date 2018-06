Voragine in via San Martino Chiusa l’area vicino al parcheggio: disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una voragine in strada. È quella che si è creata in via San Martino, a pochi metri dall’incrocio con via Vecchini e a due passi dalla sede del Circolo Ufficiali della Marina Militare. La zona interessata dal buco, di dimensioni considerevoli e piuttosto profondo, ora è stata transennata. Si trova, infatti, in un punto sensibile, proprio in corrispondenza dell’ingresso al parcheggio condominiale del civico 69.L’asfalto avrebbe ceduto non per colpa del maltempo delle ultime ore, ma a seguito di lavori in corso da parte di Multiservizi. Resta la pericolosità di una voragine che si è aperta a pochi centimetri dal passaggio delle auto e che, per questo, ha suggerito ai tecnici di delimitare la zona con transenne che, peraltro, sono state abbattute dal vento e poi risistemate dai vigili urbani nelle ultime ore. Le intense precipitazioni tra giovedì e ieri hanno invece riaperto buche che erano state chiuse nei mesi scorsi, specialmente sulle rampe d’accesso all’Asse nord-sud, in particolare in via Bersaglieri d’Italia, dalle parti dell’università. Non sono mancati gli allagamenti: ieri i vigili urbani sono dovuti intervenire per attivare le pompe d’aspirazione dell’acqua nel sottopasso di via Macerata e in quello di via Caduti del Lavoro.