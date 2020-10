La vongolara imbarca acqua e rischia di affondare: salvata dai vigili del fuoco

ANCONA - La vongolara imbarca acqua e rischia di affondare, salvata dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in acque aperte, per il recupero di una vongolara al quale gli si è improvvisamente aperta una falla, ed ha iniziato subito ad imbarcare acqua. La Squadra del Porto di Ancona intervenuta con due imbarcazioni ha iniziato immediatamente ad aspirare l'acqua all'interno della barca mediante l'utilizzo di due motopompe. Appena ci sono state le condizioni per la navigazione è stata accompagnata all'interno del Porto, nella zona addetta alla riparazione delle barche. Sul posto anche la Guardia Costiera.

