Voleva un chiarimento aggredisce la ex fidanzata a morsi e testate

ANCONA - Va a casa della sua ex fidanzata per un chiarimento e, al culmine di una discussione, la aggredisce, colpendola con una testata e prendendola a morsi. Poi rimane fermo, immobile, nel giardino dell’abitazione della giovane donna che, terrorizzata, chiama i carabinieri. Ancora una volta, purtroppo, alla base dell’ennesimo caso di violenza c’è il fatto di non essersi rassegnato alla fine di una storia d’amore.Un raptus di violenza perpetrata da un uomo nei confronti della sua ex fidanzata. La vittima dell’episodio in questione è una ventiseienne civitanovese, che vive nelle campagne della Città Alta. Nel pomeriggio dell’altro ieri la ragazza ha ricevuto la visita, inaspettata, del suo ex fidanzato, un ventottenne residente a Falconara, con il quale aveva avuto appunto una relazione finita da poco.I due hanno cominciato a discutere animatamente sulla porta di casa, rinfacciandosi momenti di vita trascorsi insieme. Dalla parole, però, il ventottenne è passato ai fatti. Mentre litigava in maniera furibonda con la sua ex ha perso le staffe e ha aggredito la ragazza. Ha colpito la ventiseienne con una testata, poi l’ha presa a morsi. La giovane donna è riuscita a scappare via, chiudendosi dietro di sé la porta della sua abitazione e lasciando fuori, solo in giardino, il suo ex. Era fermo lì e non sembrava avere nessuna intenzione di andarsene. Così la ventiseienne ha chiamato i carabinieri e lo ha detto pure al suo ex che, a quel punto, se ne è andato via. Quando la pattuglia dei militari dell’Arma è arrivata sul posto, infatti, del ventottenne non c’era già più alcuna traccia. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, dopo essersi sincerati che per la ventiseienne non ci fosse più alcun pericolo, hanno suggerito alla ragazza di andarsi a fare un controllo al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, anche per farsi fare un referto medico. Poi è stata esortata a presentarsi presso la caserma dei carabinieri di via Carnia per denunciare quanto accaduto.