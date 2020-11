Vola con la moto in una scarpata: in gravi condizioni un giovane di 19 anni

ANCONA - Incidente da brividi per un motociclista di 19 anni alla "Vedova" lungo la provinciale del Conero. Per cause ancora in fase di accertamento il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è volato con essa in una scarpata. Immediati soccorsi con la Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso per dinamica.

Ultimo aggiornamento: 18:47

