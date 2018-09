Vola in un dirupo al festival Appassionata del dialetto resta ferita e va all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tradita dalla passione per il vernacolo. Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per una donna di 63 anni, l’altra sera durante il Festival del Dialetto di Varano. Si era sistemata sulla piccola scarpata a fianco della platea per assistere allo spettacolo proposto sul palco dalla Compagnia Del Gallo di Pesaro (la bella e divertente commedia “Questa do’ la mett?”) quando è scivolata verso il basso cadendo e ferendosi al volto. Buon per lei che a Varano è presente un’ambulanza della Croce Gialla, assieme ai vigili del fuoco, carabinieri e polizia Municipale che garantiscono la sicurezza per tutta la manifestazione. È stata soccorsa e poi accompagnata da un altro mezzo della Croce Gialla a Torrette, mentre il primo è rimasto a presidiare la sicurezza del Festival, ma le sue condizioni non erano preoccupanti. Soltanto un grande spavento ed una serata conclusa in maniera inusuale, certamente non come sperava.