Vola dal balcone del suo terrazzo e finisce contro una ringhiera dove gli si infila un braccio. Grave un uomo di 56 anni

ANCONA - Un volo nel vuoto da un’altezza di circa 7 metri. Dal balcone del suo terrazzo è finito contro una ringhiera al piano terra e un braccio si è infilzato nell’inferriata. Gli è stato parzialmente amputato. Ora versa in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette un uomo di 56 anni precipitato dalla sua abitazione al secondo piano in via Tronto. L’allarme è stato lanciato attorno alle 15,30. Sul posto è subito intervenuto il 118 insieme a una Volante della polizia e ai vigili del fuoco. L’uomo è stato portato d’urgenza al Pronto soccorso, in codice rosso. Sulle cause della caduta, gli investigatori propendono per il gesto volontario, ma aspettano di parlare con il 56enne nella speranza che possa riprendersi. Ora è sottoposto a cure intensive all’ospedale.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Zuffa al parco, spintoni e poi anche colpi al volto tra un volontario...

Ultimo aggiornamento: 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA