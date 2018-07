«Voglio giocare ai Mondiali» ma è solo ubriaco e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pretendeva di andare in Russia per giocare ai Mondiali di calcio, ma è finito a Torrette per guarire i postumi di una pesante sbronza. E’ dovuta intervenire la polizia, insieme al 118, per riportare alla calma un bosniaco di 35 anni, senza fissa dimora, che giovedì sera vaneggiava e sbraitava in corso Stamira, all’angolo con via Simeoni. «Voglio giocare ai Mondiali», urlava in evidente stato di ebbrezza e con indosso una casacca della Germania. Gli uomini delle Volanti e il personale della Croce Gialla, dopo le segnalazioni di alcuni passanti, sono intervenuti in corso Stamira, hanno fermato l’ubriaco e poi l’hanno caricato a bordo di un’ambulanza, con destinazione il pronto soccorso di Torrette.