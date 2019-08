Vive tra due edifici pericolanti: «Qui si rischia la tragedia ogni giorno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - «Vivere a queste condizioni e praticamente impossibile, occorre trovare una soluzione prima che ci scappi una tragedia».A parlare è Paolo Baggetta residente a Sappanico la cui abitazione si trova compresa tra quello che resta di un rudere crollato in terra nel 2013 e una casa colonica di proprietà del comune che risulta essere sostenuta da una serie di impalcature onde evitare il colasso della struttura. Una situazione quanto mai critica per Paolo Baggetta che peraltro è costretto a fare i conti con un figlio disabile in casa.