La visita della Regina Elisabetta ad Ancona nel 1961: il passaggio in centro, poi in porto per imbarcarsi sulla nave Britannia

ANCONA - Una foto in bianco e nero, sbiadita dal tempo e lontana dai ricordi. Più di 61 anni fa, era il maggio 1961, la regina Elisabetta II e il consorte Filippo di Edimburgo atterrarono all'aeroporto Sanzio per poi arrivare in porto ad Ancona per imbarcarsi sul panfilo dei reali "Britannia". Nel percorso furono scortati - come scrive Giancarlo Luporini su Facebook pubblicando la foto - e salutati dalla gente che si accalcava ai bordi della strada. All'epoca il sindaco di Ancona era Filippo Angelini che accolse la coppia reale con tutti gli onori. Nonostante la regina Elisabetta amasse tanto l'Italia, questa è stata l'unica sua visita (aveva 35 anni) nelle Marche e ad Ancona.ù