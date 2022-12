Ancona, visibilmente ubriaco infastidisce i passanti. Interviene la polizia: scoperto senza documenti

ANCONA- E' stato raggiunto oggi pomeriggio - 4 dicembre - dalle Volanti di Polizia un uomo di 36 anni originario del Ghana che visibilmente ubriaco stava infastidendo in modo molesto i passanti dalle parti di Piazzale Loreto ad Ancona.

Sprovvisto di documenti

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno riscontrato delle irregolarità in materia di norme legate all'immigrazione e per questo è stato portato in Questura per accertamenti. Successivamente, a causa dell'alcol, è stato condotto in ospedale.