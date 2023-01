​Ancona, visibilmente ubriaco infastidisce i clienti di un bar: sanzionato un 28enne già noto alla polizia

ANCONA- E' stato sanzionato per aver infastidito, in condizioni di evidente ubriachezza, i clienti di un bar di via Santa Margherita ad Ancona prima di essere raggiunto dai poliziotti dalle parti dell'Autorità Portuale (sempre in centro). E' quanto accaduto questa mattina - 3 gennaio - ad un 28enne di nazionalità somala già noto alle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE: Scontro all'uscita della galleria del Risorgimento: una donna all'ospedale, paura per una bimba a bordo

La sanzione

Trovato dagli agenti, l'uomo in evidente difficoltà psichica e motoria non ha saputo fornire spiegazioni adeguate. Trasportato presso gli uffici della Questura è stato poi sanzionato per ubriachezza.