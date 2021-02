Il virus maledetto fa altre 2 vittime: all'ospedale di Torrette 103 ricoverati

ANCONA - Si allunga ancora il drammatico bollettino dei decessi per il Covid. Nelle ultime 24 ore sono morti due uomini: un 66enne di Ostra che era ricoverato a Torrette e un 87enne di Sassoferrato che si trovava in cura all’ospedale di Jesi. Salgono così a 513 le vittime della pandemia nella provincia di Ancona.

La situazione dei ricoveri resta critica a Torrette: 103 i contagiati in cura, di cui 18 in Rianimazione, 21 in terapia subintensiva, 37 nel reparto di Malattie infettive e 19 al Cov-4, più 8 pazienti positivi che ieri si trovavano al Pronto soccorso. Complesso anche il quadro all’Inrca, con 47 pazienti ricoverati con il Covid.

