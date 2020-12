Il virus continua a correre: 140 casi al giorno. E aumentano anche i ricoveri

ANCONA - Quattro giorni di passione, con 558 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 diagnosticati con tampone molecolare, riportano la provincia di Ancona in prima linea nell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La media giornaliera nell’Area Vasta 2 è di quasi 140 casi annotati nei bollettini del Servizio Salute, tra mercoledì è ieri, con un picco di 193 venerdì e un minimo di 83 ieri, quando però i tamponi (relativi come sempre alle analisi del giorno precedente) si riferivano alla tornata natalizia di esami di laboratorio. Un’incidenza da impennata della curva epidemica se si considera che la media giornaliera nella terza settimana di dicembre nella provincia di Ancona era stata di 64 positivi.



Il totale dei positivi dal primo marzo è salito a 11.013 e tra i contagiati dell’ondata di Natale figurano anche due sindaci, Simone Pugnaloni di Osimo e Gabriele Santarelli di Fabriano. Entrambi hanno fatto outing sui loro profili social, ritenendo doveroso informare le comunità che amministrano, e giurano di aver adottato tutte le precauzioni e di non avere idea di come abbiano contratto il virus.

Presto per sapere se c’entra qualcosa, con questa brusca accelerazione dell’epidemia, la variante inglese di Sars-Cov-2, già accertata in un cluster familiare a Loreto e in corso di tracciamento negli esami di laboratorio condotti alla Virologia di Torrette e nella ricerca dei link epidemiologici. Ma di sicuro il Coronavirus nella provincia di Ancona (e in tutte le Marche) ha ripreso velocità proprio nell’ultima settimana, con un rialzo improvviso dei casi positivi nelle principali città della provincia e anche in centri minori interessati evidentemente da focolai.

I test con tampone molecolare (senza considerare cioè quelli rapidi antigenici che hanno bisogno poi di conferma) eseguiti da lunedì al giorno di Natale hanno fatto emergere 119 nuovi positivi nel comune di Ancona, con un picco di 36 casi nella giornata di martedì. Il capoluogo di regione è seguito da Osimo con 79 nuovi positivi, con ben 25 casi accertati sui test effettuati la vigilia di Natale, e Senigallia con 78. Jesi è a 46, un comune abbastanza piccolo come Ostra, neanche 7mila residenti, ne conta 36, Fabriano è a 26, con metà di casi riscontrati nella giornata del 24 ma nessuno nel giorno di Natale, mentre Falconara (20 casi in tutto) ha avuto un rialzo proprio nell’ultima giornata di esami (7). Focolai anche nell’entroterra senigalliese, con 22 casi ad Arcevia e 15 a Corinaldo. Insomma, la situazione è di massima allerta e fa temere una nuova avanzata dopo quella che tra ottobre e metà novembre aveva sollevato la curva epidemiologica della provincia capoluogo fino a una media di 200 casi al giorno.



Non a caso durante le feste, Natale compreso, si è lavorato come in una giornata feriale su tutta la prima linea dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche diretto dal dottor Marco Pompili ai laboratori di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, dalle Coviderie degli ospedali, fino ai dipartimenti di prevenzione che sul territorio dell’Area Vasta 2 cercano di tracciare i nuovi casi e arginare sul nascere nuovi focolai. Qui e là nei profili social emergono immagini di medici e infermieri, addetti alle analisi e al tracciamento che hanno trascorso al lavoro le feste. I tifosi della Curva Nord dell’Anconitana hanno voluto rendere merito a questo impegno con uno striscione affisso davanti all’ospedale Regionale di Torrette in cui si ricorda la sofferenza dei malati di Covid, il dolore per le vittime ma anche il sacrificio di chi continua a lottare nei reparti dedicati ai pazienti infetti. Che purtroppo sono ancora molti, nonostante le numerose dimissioni.



Tra la giornata di mercoledì e ieri sono saliti da 66 s 69 pazienti Covid ricoverati a Torrette, a cui si aggiunge una gestante positiva al Salesi. In leggero calo i malati di Covid ricoverati all’Inrca, scesi negli ultimi tre giorni da 22 a 19, mentre sono saliti i pazienti assistiti al Carlo Urbani di Jesi (da 38 a 41) e nella clinica convenzionata Villa Serena sempre a Jesi, passati a 16 a 18. Stabili i ricoveri all’ospedale di Senigallia (23). E purtroppo durante le feste non sono mancati i lutti. Tre le vittime anconetane correlate al Coronavirus notificate nel bollettino della vigilia (una senigalliese di 87 anni, un osimano di 83 e un fabrianese di 90), un’altra nel giorno di Natale (una senigalliese di 90 anni) e una 95enne di Senigallia nella giornata di ieri. Il totale delle vittime anconetane dall’inizio dell’epidemia è salito così a 354.

© RIPRODUZIONE RISERVATA