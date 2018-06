Violenza sessuale su disabile 4 dipendenti di Conerobus rinviati a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quattro dipendenti di Conerobus, tra i 54 e i 61 anni, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna con gravi problemi psichici. Lo ha deciso il gup Paola Moscaroli al termine dell'indagine del pm Valentina Bavai che riguarda episodi iniziati nell'estate 2012 e terminati nel luglio 2013. I quattro avrebbero conosciuto la donna sull'autobus che lei prendeva ogni giorno, la conoscenza si sarebbe trasformata in un incubo per la donna che sarebbe stata violentata in luoghi appartati senza riuscire ad opporre un rifiuto. Sono stati gli assistenti sociali che seguono la donna ad accorgersi di quanto stava accadendo e a segnalare il caso alla polizia dando inizio alle indagini.