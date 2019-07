Violenza al Passetto, 17enne denunciato: «Forzata la volontà della ragazzina»

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA Una denuncia-querela contro lo studente di 17 anni che avrebbe abusato di una ragazzina non ancora quindicenne. È il prossimo atto dell’inchiesta, che già procede d’ufficio, su quanto accaduto nella tarda serata di giovedì al Passetto, vicino alla Seggiola del Papa. In attesa di questo passaggio ufficiale - che avverrà a strettissimo giro di calendario su impulso del legale della famiglia della ragazzina - gli investigatori hanno preferito aspettare prima di sentire la presunta vittima degli abusi sessuali.Il nodo dell’indagine, affidata ai detective della Squadra Mobile dorica, è tutto sul consenso o meno della ragazzina agli atti sessuali (probabilmente non un rapporto completo) che sarebbero avvenuti intorno alle 22 e 30 di giovedì sera. Avendo la minore compiuto già 14 anni (e non essendoci tre anni di differenza con l’altro minorenne che avrebbe abusato di lei) non siamo nel caso in cui gli atti sessuali con minorenne sono sempre reato a prescindere dalla volontà.