ANCONA - Aumentano i reati di stalking attraverso Internet: lo scorso anno la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha trattato 203 casi, contro i 151 dell’anno 2020 (+34%). Sono state indagate 76 persone, il 75% delle vittime sono donne, 137 adulte e 15 minorenni. Su 115 casi trattati dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2022 - che hanno portato ad indagare 48 persone - il 64% delle vittime sono donne (64 adulte e 10 minorenni).

Il crescendo

Incrementate anche le molestie attraverso l’uso della rete: nel 2021 sono stati trattati 706 casi (contro i 532 dell’anno 2020, con un incremento pari al 33%) e su 706 casi trattati nel 2021, che hanno portato ad indagare 112 persone, il 65% delle vittime sono donne di cui 415 adulte e 44 minorenni. Su 430 casi trattati dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2022, che hanno portato ad indagare 40 persone di cui 3 arrestate, il 66% delle vittime sono donne (259 adulte e 25 minorenni). I dati sono allarmanti: il revenge porn lo scorso anno ha fatto registrare 265 casi contro i 126 del 2020, con un incremento pari al 110%. Su 265 casi trattati nel 2021, che hanno portato ad indagare 120 persone di cui 4 arrestate, il 79% delle vittime sono donne (185 adulte e 25 minorenni). Già nei primi 9 mesi di quest’anno i casi trattati sono 137 che hanno portato ad indagare 52 persone con un trend altissimo di vittime al femminile: il 77% di cui 125 adulte e 12 minorenni. In aumento anche la “Sextortion”, l’estorsione basata sul ricatto di video di natura sessuale. Pur essendo un fenomeno che vede come vittime prevalentemente gli uomini, l’analisi dei dati del 2021 mostra un trend in aumento per le donne: da 151 casi del 2020 a 194 del 2021 con un incremento pari al 28%, nei primi 9 mesi del 2022 le vittime sono 1128 di cui 194 donne. Su internet la violenza sulle donne ferisce la sfera più intima, offendendola e umiliandola a punto da condurre al suicidio. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne tante iniziative in provincia fino a martedì: dagli info point a Fabriano, Jesi, Senigallia e Osimo al Camper della Polizia di Stato ad Ancona.