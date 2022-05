ANCONA - Già ammonito per le violenze aggredisce la moglie per strada: "espulso" dalla casa coniugale. È successo verso le ore 19 di ieri, quando i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in Corso Carlo Alberto per una segnalazione di lite tra un uomo ed una donna. Giunti sul posto rintracciavano il richiedente, un anconetano di circa 50 anni, che era intervenuto a tutela di una donna bengalese, di circa trent’anni, aggredita dal marito, suo connazionale, di circa 40anni e già indagato per maltrattamenti in famiglia e colpito da Ammonimento del Questore per fatti analoghi, chiedendo aiuto alle Forze di polizia tramite 112. Immediatamente gli operatori si attivavano per la messa in sicurezza della donna e della figlia minore della stessa. Al termine delle operazioni il coniuge della parte lesa veniva allontanato in via d’urgenza dalla casa familiare, avendo in tal modo disposto il PM di turno, dr. Laurino.

