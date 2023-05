ANCONA A chiedere aiuto al numero unico d’emergenza 112 è stato lui stesso, dopo essere caduto da un muretto. Stava scappando, non si sa bene da chi. «Aiutatemi, mi hanno picchiato», ha riferito al personale del 118 e ai carabinieri intervenuti sul posto. Aveva dei lividi sul volto, segni evidenti di una colluttazione. Nella caduta, invece, ha riportato delle lesioni fortunatamente non gravi, ma per le quali comunque ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Torrette.



L’indagine



Ora indagano i militari dell’Arma sulla presunta aggressione subita l’altra notte da un 33enne originario della Tunisia, trovato sanguinante e sotto choc in via San Cataldo, nel cuore del quartiere San Pietro. A soccorrerlo ci ha pensato un equipaggio della Croce Gialla di Ancona, attorno alle 3. Sono tutti da chiarire i contorni di questa vicenda ancora piuttosto oscura. Per il momento si sa solo che il giovane si è ferito saltando da un muretto nel tentativo di sfuggire ad un pestaggio da parte di un ragazzo, di cui non ha saputo rivelare il nome né a fornire una descrizione. Si è limitato a dire che era un suo connazionale e che non lo conosceva. Ma sui motivi per cui quel giovane gli ha messo le mani addosso, come dimostrerebbero i lividi sul volto, non ha saputo dare informazioni più precise. Ha detto solo che per mettersi in salvo è stato costretto a correre via e, saltando da un muretto, si è ferito. Dall’ospedale è stato dimesso senza particolari conseguenze. Ma le indagini proseguono.