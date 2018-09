Violento scontro frontale all'incrocio: tanta paura ferita donna di 62 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per un attimo si è pensato al peggio. Attimi di paura la scorsa notte all'incrocio tra via Giannelli e via Piave dove due auto si sono scontrate quasi frontalmente. Schianto tra una Panda e una Opel. Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuta l'automedica, un mezzo della Croce Gialla di Ancona e i vigili del fuoco. Il timore infatti vista la violenza dello scontro era quello che qualcuno potesse essere rimastro incastrato all'interno dei mezzi cosa questa che per fortuna non è avvenuta. In ospedale per accertamenti è stata portata una donna di 62 anni le cui condizioni di salute non destano nessuna preoccupazione.