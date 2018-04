Violento frontale nella notte tra due auto: tre feriti a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Violento schianto ieri sera introno alle 21,30 circa, in frazione Montacuto, (la strada che va da Montacuto a Varano).Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentali e prestato assistenza durante la rimozione. Su un’auto viaggiava una coppia, sull’altra un giovane: tutti tre sono finiti all’ospedale di Torrette.