Violenta e picchia la moglie anche davanti ai figli: rom alla sbarra

ANCONA - Violentata per quasi sei anni e picchiata davanti ai due figli minori. Sono queste le accuse che la procura muove nei confronti di un 25enne anconetano di origine rom, attualmente relegato ai domiciliari per altra causa. Per il giovane, assistito dall’avvocato Stefano Radovani, ieri è entrato nel vivo il processo che lo vede imputato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.Presunta vittima è la sua ex compagna, 23 anni, che non si è ancora costituita parte civile di fronte al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Masini. Le violenze, stando a quanto denunciato dalla donna, sarebbero scaturite a partire dal 2010 e sarebbero andate avanti per quasi sei anni. In quest’arco di tempo fatto di abusi e botte, lei ha dato alla luce due bimbi. È stata proprio la vittima ieri a sedersi sul banco dei testimoni per raccontare quanto subito. Sostanzialmente, la ribadito le parole espresse in sede di denuncia di fronte ai carabinieri. E cioè di aver subito in continuazione soprusi, anche sessuali, da parte dell’ex compagno.