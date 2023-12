Lanciano petardi, va a fuoco il balcone del vicino: allarme prima del Cenone

ANCONA - Momenti di apprensione questo pomeriggio in via Fano ad Ancona, dove è scoppiato un incendio sul terrazzo di un’abitazione al terzo piano a causa dell’esplosione di alcuni petardi. A dare l’allarme, attorno alle 18, sono stati i vicini, dal momento che il proprietario non era in casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala, anche se poi non hanno dovuto utilizzarla perché nel frattempo era arrivato il padrone di casa. L’incendio è stato prontamente spento: sarebbero andati a fuoco alcuni oggetti sul balcone a causa del lancio di petardi, accesi probabilmente da un vicino.