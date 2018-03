Vigili del fuoco e 118 insieme per portare donna di 220 kg a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una decina di persone, tra vigili del fuoco e personale del 118, è intervenuta per soccorrere una donna colta da un malore all’interno di un appartamento. Un soccorso speciale per un eccesso di peso. Ecco quello che è accaduto la scorsa notte, in una abitazione di Marina di Montemarciano: quando il personale del 118 è arrivato sul posto si è reso subito conto che per portare all’ospedale una donna di circa 220 chili di peso era necessario il sostegno dei vigili del fuoco, poi arrivati con una squadra. Nonostante tutto è stato un soccorso molto complicato vista la mole di quella donna. Ma guai a scoraggiarsi. Vigili del fuoco e 118 insieme alla fine sono riusciti a fronteggiare questa emergenza nell’emergenza: hanno caricato la paziente all’interno dell’ambulanza. Poi è stato immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.