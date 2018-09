Vigilessa investita da un'auto mentre fa attraversare i bimbi che vanno a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Vigilessa investita mentre aiuta gli alunni ad attraversare per andare a scuola.E’ successo questa mattina intorno alle 8 in via Montebello: l’agente della Polizia municipale è stata urtata dll’auto condotta da una donna ed è finita a terra. Immediato il soccorso della Croce Gialla, la dona è stata portata in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.