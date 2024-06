ANCONA Viene scippato, insegue il ladro ma inciampa e cade rovinosamente a terra. Doppia beffa: via 300 euro e un pomeriggio passato al pronto soccorso di Torrette. Lo sfortunato inseguitore è un 30enne originario del Bangladesh, portato all’ospedale da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Non è grave, ma ha riportato alcuni traumi alle gambe per la caduta sull’asfalto. L’uomo ha denunciato di essere stato derubato dei soldi che aveva: 300 euro.

I fatti

L’allarme è partito nel primo pomeriggio di ieri, lungo corso Carlo Alberto, all’altezza dell’incrocio con via Rossi. Lo straniero, stando a quanto da lui raccontato ai soccorritori, stava passeggiando da solo quando all’improvviso c’è stato l’assalto del ladro. La mossa furtiva è stata fulminea. Al 30enne sono stati sfilati 300 euro. A quel punto, è partita la caccia (a piedi) al ladro. L’inseguimento è durato poco e si è rivelato essere una disfatta per il bengalese, considerando che dopo alcuni metri è ruzzolato a terra, cadendo sull’asfalto. Subito è stato lanciato l’allarme al 112, numero unico dell’emergenza territoriale.

Sul posto, è stata inviata un’ambulanza della Croce Gialla. Il 30enne, seppur non grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per tutti gli acceramenti del caso.