ANCONA Annuncia il suicidio con un filmato, viene salvato. Tragedia sventata ieri verso le 12 in piazza Fontana. I poliziotti della Squadra volanti della Questura sono intervenuti dopo essere stati allertati da una donna preoccupata per le sorti del marito. Quest’ultimo aveva inviato un video alla moglie in cui, con un certo disagio emotivo, faceva intendere che stava per mettere fine alla sua vita.

La donna, italiana di 32 anni, ha raccontato agli agenti che era in fase di separazione dal marito e che, preso da una profonda sofferenza, lui si era allontanato spontaneamente da casa da qualche giorno. Dopo aver ricevuto il filmato, la moglie aveva tentato di contattarlo più volte e poiché non riceveva risposta, ha deciso di andare dove il marito era solito parcheggiare l’auto. Lì è stato trovato il veicolo. I poliziotti hanno appurato che l’auto era aperta e con le chiavi inserite nel quadro, mentre dell’uomo, anconetano di 35 anni, non c’era traccia.

La polizia in azione



Tuttavia, dal video inviato si riusciva ad intravedere che era circondato da alberi, senza abitazioni né stabili intorno, per cui gli agenti di Polizia, considerato anche che l’uomo era appiedato, hanno valutato di iniziare a cercarlo nei parchi. Il 35enne è stato rintracciato al parco della Cittadella, in buone condizioni fisiche ma in forte stato di agitazione. Era poco collaborativo alla richiesta di sottoporsi a visita da parte dei sanitari. Inoltre, poco distante, sono stati trovati due zaini, con indumenti, generi di conforto e un barattolo con all’interno della marjuana che è stata sequestrata. Contestata la detenzione, gli è stata ritirata la patente di guida.

L’uomo, nonostante la scarsa collaborazione, è stato trasportato all’ospedale al fine di effettuare una visita specialistica.