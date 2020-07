Vince la poesia di Rebecca, malata 12 anni: «L’arcobaleno splenderà»

ANCONA - La convivenza con una brutta malattia non ne ha scalfito l’estro e così Rebecca, 12 anni, ha vinto il premio speciale della critica del concorso “Poesiàmoci in Zona Nove”. Rebecca, figlia del responsabile marketing di una società sportiva, si è aggiudicata l’ambito riconoscimento della IX^ edizione del concorso di poesia con il componimento intitolato: “Il mio arcobaleno oscurato”. Un testo che rappresenta perfettamente le sensazioni che ha vissuto la dodicenne in questi lunghi mesi nei quali è venuta a conoscenza della malattia.

LEGGI ANCHE:

Bimba di 4 anni positiva al Covid, i genitori si rifiutano di fare i tamponi e di stare in quarantena

Una vita al momento vissuta lontano dai suoi coetanei e dalla quotidianità di adolescente, giorni nei quali Rebecca e la sua famiglia combattono coraggiosamente senza mai indietreggiare seguendo i protocolli indicati dalla struttura ospedaliera monzese specializzata in tale ambito. La malattia vista come un mostro, proprio come viene definito da Rebecca il suo problema fisico all’interno del testo della poesia che così’ recita: “Prima la mia vita era un mondo a colori, studi, viaggi e canti rendevano le mie giornate migliori. Ma un giorno nel mio arcobaleno una macchia arrivò e con un esame del sangue tutto cambiò. Tristi pensieri nella mia mente vagavano, le mie lacrime scendevano ma non danzavano. Da quel momento qualcosa mi si è rotto dentro, e il mio sorriso è volato via col vento. Contro questo mostro io combatterò, sarò forte e col tempo lo sconfiggerò. Così il mio arcobaleno a splendere riprenderà e la mia vita piena di colori continuerà».

Sensazioni forti quelle vissute e riportate nel suo componimento da Rebecca che passa la quasi totalità del suo tempo chiusa in casa per evitare qualsiasi tipo di contagio che in questo momento potrebbe diventare deleterio per la sua salute. La cerimonia di premiazione si svolgerà entro ottobre, probabilmente nella struttura scolastica milanese che al momento la giovane ha dovuto abbandonare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA