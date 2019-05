Vicini allarmati dal cattivo odore: era morto in casa da dieci giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E’ stata una vicina ad allertare i soccorsi. Avvertiva il cattivo odore provenire dall’appartamento accanto e si è preoccupata, non vedendolo uscire da tempo. Il 75enne era morto da giorni, almeno una decina, secondo il medico legale. L’hanno trovato i poliziotti, dopo aver aperto la porta. Era seduto in cucina, riverso su un lato. Una scena agghiacciante. Per prelevarlo e consentire al medico di eseguire gli accertamenti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, dotati di autorespiratore perché l’aria in quella casa era irrespirabile: il cadavere, infatti, era già in avanzato stato di decomposizione. Hanno aperto le finestre e fatto luce su un’atroce verità: il pensionato era deceduto da più di una settimana. Un dramma della solitudine: in tutto questo tempo nessuno ha chiesto di lui, nessuno gli ha fatto una telefonata per sapere come stava. Infatti l'uomo, classe 1944, non era sposato, non aveva parenti in zona e viveva da solo nell’appartamento di via Torres