ANCONA - Due settimane di passione per i residenti di via Santo Stefano. Viva Servizi ha improntato i lavori alla conduttura idrica. Da lunedì prossimo il via al cantiere. La viabilità subirà sostanziali stravolgimenti, con annessi disagi anche per chi dovrà transitare lungo le vie circostanti. Il direttore di Viva Servizi, Moreno Clementi, mette le mani avanti e si scusa anticipatamente per i disagi inevitabili «ma dobbiamo pensare che questi investimenti portano davvero grandi vantaggi per la nostra città» assicura.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Code, inversioni e incidenti. L’Asse anconetano ostaggio di una buca: raffica di multe ai furbetti



L’intervento

Via Santo Stefano verrà interdetta al traffico per due settimane, ma solo nei giorni feriali: dal lunedì al venerdì. «Le soluzioni principali per ammodernare la rete idrica e ridurre al minimo le rotture prevedono una progressiva digitalizzazione della stessa – spiega Clementi – e Viva Servizi è il soggetto attuatore del progetto in corso in alcuni Comuni, tra i quali Ancona, che si è aggiudicato un finanziamento con fondi del Pnrr per 14,195 milioni di euro di un investimento complessivo di 37,3 milioni di euro». L’intervento di sostituzione delle tubature è senza dubbio di una portata rilevante, dunque «è inevitabile - aggiunge Clementi - che qualche disagio alla viabilità si crei, ma cercheremo di ridurlo al massimo».

Il rinnovamento



Il rinnovamento della condotta idrica avverrà nell’intersezione con via Circonvallazione fino a via San Costanzo. La viabilità della zona verrà modificata prevedendo il divieto di accesso dei mezzi provenienti dalla Cittadella in direzione Porta Santo Stefano all’altezza della rotatoria di via Scandali.Per chi viene da via Canale rimane il divieto di svolta a destra in via Circonvallazione verso il Pincio. Le auto potranno comunque voltare a sinistra verso la rotatoria di via Scandali. Per chi proviene da via XXV Aprile e deve raggiungere la zona del Pincio è consigliabile proseguire verso via Rodi.