Via Montebello trasformata in dormitorio: una zona coperta viene utilizzata ogni notte da numerosi clochard

ANCONA - Un vero e proprio covo di senzatetto, da circa un mese, staziona continuativamente in via Montebello tanto che la zona sarebbe diventata un vero e proprio dormitorio. In particolare, i barboni trascorrono le ore notturne, quando vi si posizionano con i loro cartoni nonché ampie coperte, sotto gli archi raggiungibili dalle scalette antistanti il cinema Goldoni che fanno da zona di passaggio fino all’adiacente via Curtatone.

Al di là di quello facilmente intuibile del decoro pubblico, il problema maggiore è quello sanitario; sì perché i senzatetto non solo dormono nella zona suddetta ma vi fanno costantemente anche i loro bisogni fisiologici. Insomma, una situazione di assoluto disagio quella che da settimana stanno vivendo i condomini del palazzo che ha il proprio portone d’ingresso nei pressi di quello che, ormai, può definirsi un vero e proprio nuovo dormitorio. Disagio che gli stessi abitanti hanno segnalato ai pubblici ufficiali che, nonostante siano intervenuti, non hanno risolto il problema tanto che i barboni continuano a tornare nelle ore notturne, prendere i cartoni lasciati nei paraggi e che di notte fungeranno da coperte contro il freddo e l’umidità, e mettersi a dormire fino al mattino. A quanto pare l’amministratore del condomino del civico 71 di via Montebello starebbe provando a risolvere una situazione che si sarebbe fatta davvero molto imbarazzante, specie se si considera che quella interessata è posta in una zona centralissima del capoluogo.

