Ancona, il corto circuito scatena l'incendio in casa: paura per la colonna di fumo alla Montagnola

ANCONA - Paura questa mattina per un incendio divampato in via della Montagnola. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo e ha messo in allarme l’intero quartiere. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Non ci sono feriti per fortuna, ma i danni sono ingenti. Secondo le prima informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato il deposito annesso a un’abitazione, all’interno del quale c’era materiale facilmente infiammabile, nei pressi del centro sportivo in via di ristrutturazione. A scatenare il rogo potrebbe essere stato in corto circuito. Via della Montagnola è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.