Ancona, in via Manzoni si accendono le luci del Natale: spettacolo di animazione e musica per i più piccoli

ANCONA Meteo permettendo (sarà rinviato alla prossima settimana in caso di brutto tempo) è tutto pronto per lo spettacolo di musica, suoni e luci che accenderà la domenica - 26 novembre - di via Manzoni ad Ancona. Un appuntamento atteso soprattutto dai più piccoli che potranno già iniziare a vivere la magia del Natale.

Lo spettacolo

Ci saranno i Minions, l'albero di Natale, la Bella e la Bestia, Frozen e tanti altri protagonisti del mondo dei più piccoli. Lungo la via saranno allestiti anche dei tavoli con un piccolo rinfresco per un pomeriggio gratuito e tutto da vivere.