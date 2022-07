Tampona scooterista e la moto resta incastrata fra le auto: donna sbalzata a terra finisce in ospedale

ANCONA - È stata sbalzata lontano dal suo scooter schiacciato tra due auto, dopo un tamponamento: una donna di 34 anni di origine peruviana è stata trasportata nel pomeriggio al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità dopo un incidente stradale avvenuto in via Grazie. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, ma dalle testimonianze raccolte sul posto sembra che la donna, in sella ad uno scooter, abbia rallentano vedendo l'auto che la precedeva che stava frenando.

Lo scooter tamponato in via Grazie

Questioni di attimi e la vettura dietro di lei non è riuscita a fare lo stesso, tamponando il motorino, rimasto incastrato tra le due macchine. La donna invece è stata sbalzata distante ed è stata soccorso dai sanitari accorsi sul posto: automedica e Croce Gialla, assieme ai vigili del fuoco. La 34enne ferita e sotto choc è stata portata a Torrette per accertamenti, l'incidente ha mandato il traffico in tilt: per smaltire la lunga coda ci sono voluti circa 20 minuti.