Autobus incastrato fra le auto: il parcheggio selvaggio manda in tilt la viabilità

ANCONA - Ogni giorno la stessa storia. La mattina alle 8 e alle 13.30, l'autista del bus che in quelle ore passa in via Ferrucci ad Ancona deve incrociare le dita sul volante e sperare che nessuna auto intralci il passaggio. Cosa che purtroppo non avviene mai. E infatti all'entrata e all'uscita di scuola - lì arrivano i ragazzi della media Pascoli ma anche i bambini della primaria De Amicis attualmente chiusa per lavori - la via crucis di macchine manda in tilt traffico e trasporto pubblico.

Bus bloccato in via Ferrucci

Il video che pubblichiamo si riferisce a oggi, ore 13.30. L'autobus è costretto a fermarsi tra via Maratta e piazza Don Minzoni, perché appena immesso in via Ferrucci non riesce a fare la manovra e affrontare la curva a causa del parcheggio selvaggio: così la giovane autista blocca la Circolare Sinistra, scende e inizia a fotografare le auto posteggiate da una parte (dove ci sono i parcheggi blu regolamentari) ma anche dall'altra dove invece c'è il marciapiede utilizzato dagli studenti per raggiungere la scuola.

Marciapiedi invasi dalle auto e il bus non riesce a passare

Marciapiede puntualmente invaso dalle auto in maniera illegittima anche se qualcuno mostra un po' di sensibilità, avendo lo scrupolo di azionare le quattro frecce. Passano i secondi, l'autista si mette al telefono, probabilmente chiamando gli agenti della Polizia municipale. Ma nel giro di qualche minuto la via magicamente si svuota, le auto con a bordo genitori e studenti lasciano libero il passaggio e l'autobus ha finalmente campo libero per portare a termine il tragitto, con i nervi degli autisti messi a dura prova.