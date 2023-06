ANCONA - Percorre con la moto la discesa di via Fermo e, all’improvviso, collassa l’asfalto. Si crea una voragine e dentro ci finisce il centauro. Poteva finire in tragedia l’incidente che si è verificato venerdì sera, poco dopo le 21, in via Fermo, a poca distanza dall’incrocio con via della Montagnola. Il centauro si è leggermente ferito dopo essere rimasto intrappolato con le ruote nella buca.

I soccorsi

Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Collemarino, impegnati nei controlli del territorio. I militari hanno trovato sul posto un gruppo di residenti e alcuni passanti che, nel frattempo, avevano segnalato il cedimento dell’asfalto. Il centauro finito in buca è rimasto fortunatamente quasi illeso, tanto che non sono stati allertati gli operatori del 118. Per l’uomo solo tanta paura, considerando la voragine che all’improvviso si è aperta sotto le ruote del mezzo a due ruote. Sarebbe riuscito da solo ad uscire dalla buca.



Dopo aver eseguito tutti gli accertamenti sul posto, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a chiudere parte della strada per evitare altri eventuali incidenti. In pratica, da venerdì sera parte di via Fermo, quella che porta verso via della Montagnola, non è più transitabile. Rimarrà off-limits fino a che non verrà ripristinata la sicurezza dell’asfalto. Già ieri erano partiti i lavori di risanamento. Si tratta di un asfalto che già in precedenza, proprio in via Fermo, aveva presentato delle problematiche.



Il precedente



Il manto stradale aveva già ceduto in precedenza, facendo allora come vittima un’auto. Il problema, stando ai rilievi eseguiti, sarebbe riconducibile a un guasto della condotta fognaria. Il collasso del manto stradale sarebbe dunque legato ai sotto-servizi e non tanto ai lavori di asfaltatura.