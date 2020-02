«Via Dalmazia, adesso si affitta il negozio usato come un luogo di culto»

ANCONA - «Il luogo di culto irregolare ricavato in un negozio di via Dalmazia che infastidiva con canti e balli africani a tutte le ore del giorno i residenti sembra essere prossimo allo sgombero. Da ieri il locale è in affitto dopo che lunedì avevamo portato la questione in Consiglio comunale. Ora l’amministrazione Mancinelli si occupi di una delle due moschee, che ha sede anch’essa in un locale commerciale». Lo scrive in una nota il consigliere comunale Angelo Eliantonio (FdI) che aveva chiesto spiegazioni all’Amministrazione presentando un’interrogazione urgente. I residenti, con una segnalazione inviata da un avvocato a Comune, forze di polizia, vigili del fuoco e Servizio di igiene, hanno fatto presente come «a qualsiasi ora del giorno, notte compresa, l’inquinamento acustico sia intollerabile visto che vengono utilizzati amplificatori e percussioni. Inoltre i residenti dicono di aver visto trasportare all’interno del locale anche bombole di gas. Questo inoltre è il terzo luogo di culto aperto in via Dalmazia». Il vicesindaco Sediari aveva annunciato «l’avvio di una verifica dei requisiti sull’agibilità, sicurezza e rispetto dei regolamenti anche acustici oltre a una sanzione di mille euro per l’uso non conforme del locale previsto come negozio».

