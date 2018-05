Si apre voragine profonda oltre un metro e mezzo in via Brodolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio ore 16:30 per una voragine profonda circa un metro e mezzo che si è aperta sulla sede stradale ad Ancona in via Brodolini. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha segnalato il pericolo in attesa dei vigili urbani che hanno provveduto con adeguata segnaletica.