Perde il controllo del suv e si schianta contro il guardrail vicino al comando dei vigili del fuoco

ANCONA - Incidente questa sera all'ingresso dell'asse, in via Bocconi ad Ancona. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia, un automobilista ha perso il controllo del suv e si è schiantato contro il guardrail, sfondandolo con la fiancata per circa 50 metri. Sul posto i vigili del fuoco (l'incidente si è verificato proprio accanto la caserma provinciale dei pompieri), i sanitari del 118 e la Polizia: nonostante la spettacolarità dell'incidente la persona alla guida non ha riportato gravi ferite.

Le foto dell'incidente in via Bocconi ad Ancona