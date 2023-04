«Auguri buca, sei mesi con noi»: bigliettino ironico dei residenti in via Asiago per l'asfalto rovinato e mai sistemato

ANCONA - «Auguri buca, sei mesi con noi». Una frase ironicamente romantica, un cuore rosso stampati in un biglietto protetto da una busta trasparente e appeso alla transenna che da sei mesi protegge i passanti di via Asiago da una buca che si è formata sull'asfalto e che non è mai stata coperta dal Comune. Una buca ormai diventata tutt'uno con la via del quartiere Adriatico, ma che ovviamente è sempre sotto gli occhi dei residenti in attesa che venga sistemata. Ma niente.

La buca, dopo essere stata messa in protezione, è stata dimenticata giorno dopo giorno, dopo giorno. Sono passati sei mesi e la buca sta ancora lì, circondata dalla gabbia di alluminio e da un cartello che invita a passare distanti: così qualche residente ha deciso di ricordare al Comune il problema ma lo ha fatto in maniera ironica come solo gli anconetani sanno fare. Un biglietto d'aguri, un cuore rosso: «Sei mesi con noi». Sperando che l'idillio tra la buca e via Asiago prima o poi si spezzi e l'asfalto torni come prima.