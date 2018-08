Vetro rotto e borsa rubata â€‹mentre prega sulla tomba del padre

di Stefano Rispoli

ANCONA - Derubata mentre pregava sulla tomba del padre. Tutto in quarto d’ora. Il tempo di parcheggiare, portare un fiore e tornare. Quando stava per inserire la chiave nella serratura, l’amara sorpresa: il finestrino anteriore dell’auto era in frantumi e la borsa che si trovava sotto il sedile era sparita. Dentro c’erano pochi soldi, un cellulare, bancomat, documenti e le chiavi di casa.«Qualcuno deve avermi seguito» è sicura Luana, 55 anni, casalinga anconetana residente a Loreto. I topi d’auto sono tornati a colpire al cimitero di Tavernelle, dove ormai recitare un Padre Nostro davanti alla foto di un caro defunto è diventato un rischio.